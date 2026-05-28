В США может появиться уникальная купюра с портретом Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о выпуске банкноты с его лицом. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, чиновники оказывают давление на подведомственное Бюро гравировки и печати с целью оперативного выпуска купюры. Как стало известно, уже даже готов дизайн банкноты номиналом 250 долларов. На ней лицо Трампа изображено в центре, также присутствуют подписи американского лидера и главы Минфина Скотта Бессента.

В газете отметили, что если эту инициативу все-таки удастся протолкнуть, то Трамп станет первым за 150 лет человеком, при жизни попавшим на долларовую банкноту.

До этого в продаже на российских маркетплейсах появились сувенирные доллары, на одной из сторон которых изображен Трамп. Однако, как обещает продавец, при попадании на купюру ультрафиолетовых излучений будет появляться портрет президента России Владимира Путина, стоящего за трибуной.

Ранее сообщалось, что портреты Черчилля и Остин исчезнут с британских банкнот.

 
