Названа самая дорогая страна в мире для проживания

TT: Исландия стала самой дорогой страной в мире для проживания

Исландия признана самой дорогой страной в мире для проживания. Об этом сообщает шведское агентство ТТ со ссылкой на данные исландского профсоюза выпускников вузов Viska.

Отмечается, что в своих расчетах эксперты опирались на данные Евростата и центрального банка Исландии Sedlabanki. Они пришли к выводу, что цены в Исландии выше примерно на 3%, чем в Швейцарии.

Основу экономики острова составляет туризм, что влечет за собой рост инфляции в сфере услуг и заработной платы. Кроме того, в Исландии фиксируют высокие цены на жилье, включая туристическую отрасль.

»[Исландия] слишком зависима от трудоемких отраслей, что будет продолжать создавать инфляционное давление», — пояснил экономист Viska Вильхьяльмур Хильмарссон.

5 марта агентство Reuters сообщало, что правительство Исландии планирует провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) осенью.

В 2009 году Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата — снят.

По данным газеты Politico, власти Исландии рассматривают возможность повторного запуска процесса вступления в ЕС раньше задуманного в связи с ростом геополитической напряженности.

Ранее в МИД Исландии заявили о желании как можно скорее вступить в ЕС.