Россия и Казахстан готовятся увеличить транзит нефти в Китай

Казахстан обсуждает с Россией увеличение транзита нефти в Китай на 2,5 млн тонн

Казахстан обсуждает с Россией увеличение транзита российской нефти в Китай через территорию республики, соглашение почти готово и его рассчитывают подписать в ходе визита президента РФ Владимира Путина в республику. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что транзит российской нефти через Казахстан в КНР планируют увеличить на 2,5 млн тонн.

По словам Аккенженова, в настоящее время технико-экономическое обоснование для для роста транзита нефти пока отсутствует.

»...требуются дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций <.....> и расширение трубопровода. Как только мы подпишем базовые документы — мы уже приступим [к строительству]» — отметил казахстанский министр.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе визита Путина в Астану планируется обсуждение увеличения транзита российской нефти через Казахстан. По его словам, энергетика будет одной из ключевых тем переговоров, поскольку это сфера, где страны активно сотрудничают.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан обсуждают проект нового газопровода в Китай.