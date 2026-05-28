Чичваркин уволил своего друга детства с поста директора винного магазина

Предприниматель Евгений Чичваркин (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) уволил с поста директора своего лондонского винного бутика Hedonism Wines своего давнего бизнес-партнера Тимура Артемьева. Об этом, ссылаясь на данные корпоративного реестра Великобритании, сообщает РИА Новости.

В соответстви с ними, директорские полномочия Артемьева прекращены с 11 мая. Вместо него должность директора занял гражданин Франции Жюльен Ле Доар, работающий в Hedonism Wines свыше 10 лет.

Артемьев занял пост директора в октябре прошлого года. До этого он уже дважды занимал аналогичный пост. С 2023 по 2025 год директором магазина являлась гражданская супруга Чичваркина, Татьяна Фокина.

Артемьев — друг детства и давний бизнес-партнер Чичваркина. В 1997 году они стали сооснователями компании «Евросеть», владевшей сетью салонов сотовой связи. В 2008 году Артемьев почти одновременно с Чичваркиным эмигрировал в Лондон. Судя по имеющимся документам, Артемьев является гражданином Великобритании.

11 мая стало известно, что суд в Москве признал законным ранее вынесенный Чичваркину заочный девятилетний приговор по делу о фейках о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента.

