Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Чичваркин уволил своего друга детства с поста директора винного магазина

Чичваркин снял своего бизнес-партнера с должности директора винного бутика
tot_samy_chichvarkin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Предприниматель Евгений Чичваркин (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) уволил с поста директора своего лондонского винного бутика Hedonism Wines своего давнего бизнес-партнера Тимура Артемьева. Об этом, ссылаясь на данные корпоративного реестра Великобритании, сообщает РИА Новости.

В соответстви с ними, директорские полномочия Артемьева прекращены с 11 мая. Вместо него должность директора занял гражданин Франции Жюльен Ле Доар, работающий в Hedonism Wines свыше 10 лет.

Артемьев занял пост директора в октябре прошлого года. До этого он уже дважды занимал аналогичный пост. С 2023 по 2025 год директором магазина являлась гражданская супруга Чичваркина, Татьяна Фокина.

Артемьев — друг детства и давний бизнес-партнер Чичваркина. В 1997 году они стали сооснователями компании «Евросеть», владевшей сетью салонов сотовой связи. В 2008 году Артемьев почти одновременно с Чичваркиным эмигрировал в Лондон. Судя по имеющимся документам, Артемьев является гражданином Великобритании.

11 мая стало известно, что суд в Москве признал законным ранее вынесенный Чичваркину заочный девятилетний приговор по делу о фейках о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента.

Ранее сообщалось, что Чичваркин не стал продавать квартиру в Москве.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!