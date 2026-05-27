Турция резко сокращает импорт российской нефти

В мае Турция значительно сократит закупки российской нефти. Об этом, ссылаясь на данные LSEG, Kpler и источников в нефтяной отрасли, сообщает Reuters.

Предполагается, что в этом месяце импорт нефти из России уменьшится по сравнению с апрелем на 15%, до 161 тыс. баррелей в сутки, что станет самым низким показателем с мая прошлого года, когда ежесуточные закупки составляли 302 тыс. баррелей.

По словам источников, Анкара привыкла получать российский сорт Urals со значительной скидкой. И она оказалась не готова к нынешним высоким ценам в $100 за баррель. Кроме того, сокращение импорта в апреле и мае объясняется ростом спроса на российскую нефть в азиатских странах, в первую очередь в Индии.

Снижение поставок из России Турция частично компенсирует увеличением импорта нефти сорта CPC Blend, добываемого на месторождениях в Казахстане.

Турция является крупнейшим в Средиземноморском регионе и третьим в мире покупателем российской нефти.

13 мая Международное энергетическое агентство сообщило, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов в апреле снизился на 1,26%.

Ранее сообщалось, что в России ожидают резкого подорожания нефти при эскалации в Ормузском проливе.

 
