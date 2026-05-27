В России ожидают резкого подорожания нефти при эскалации в Ормузском проливе

В случае дальнейшей эскалации ситуации с Ормузским проливом цена барреля Brent взлетит до $150, спрогнозировал для «Газеты.Ru» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Финансовый рынок закладывает ожидания возможного открытия пролива. При этом пока это именно ожидания, возможный сценарий. Существует вероятность, что в текущей итерации соглашение не будет достигнуто и пролив останется закрытым. Сценарии по дальнейшей динамике могут быть разными: от полного открытия пролива — тогда нефть продолжит корректироваться, до прекращения переговоров и дальнейшей эскалации — тогда мы можем увидеть и $150 за баррель Brent. Ситуация остается сложно предсказуемой», — отметил Скрябин.

Финансист добавил, что новость о возможной сделке между США и Ираном и потенциальном открытии Ормузского пролива уже отражается на нефтяном рынке: цены на нефть снизились с $105 за баррель Brent в вечер 22 мая до более чем $94,5 по состоянию на 26 мая.

Открытие Ормузского пролива будет поэтапным, сообщила Washington Post со ссылкой на иранского чиновника. На первом этапе США разморозят иранские активы на сумму $12 млрд, начнутся работы по разминированию пролива и будет снята американская блокада.

