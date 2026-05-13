Объем экспорта нефти из России упал в сравнении с мартом

МЭА: экспорт российской нефти и нефтепродуктов в апреле снизился на 1,26%
В апреле 2026 года российский экспорт нефти и нефтепродуктов сократился на 1,26% по сравнению с мартом, до 7,03 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в материалах Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, поставки нефти в апреле выросли на 250 тыс. б/с, а нефтепродуктов — упали на 340 тыс. б/с.

В апреле выручка от экспорта нефти достигла $12,94 млрд, увеличившись на $1,53 млрд по сравнению с мартом, тогда как доходы от поставок нефтепродуктов составили $6,24 млрд, что на $1,42 млрд меньше.

Кроме того, отмечается, что цена на российскую нефть Urals FOB Primorsk подскочила до $96,42 за баррель (рост на $20,92 за баррель по сравнению с мартом), а цена российской нефти марки ВСТО (ESPO) с отгрузкой в дальневосточном порту Козьмино выросла на $7,13 за баррель, до $92,46 за баррель. При этом цена Urals FOB Primorsk впервые превысила цену ВСТО. Дисконт на нефть Urals FOB Primorsk, по данным МЭА, сократился до $23,94 за баррель.

14 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что цены на нефть в ближайшее время превысят $150 за баррель. Так он прокомментировал слова руководителя Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, сказавшего, что цены на нефть пока не отражают серьезности беспрецедентного кризиса поставок, вызванного войной с Ираном, но вскоре это произойдет.

Ранее экспорт американской нефти достиг 250 млн баррелей.

 
