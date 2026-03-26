Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Минфин разъяснил новые правила денежных переводов

Shutterstock/FOTODOM

В Минфине РФ заверили, что изменения в правилах перевода денежных средств, вступающие в силу с 1 апреля текущего года, не коснутся операций между физическими лицами. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обновленный приказ не вводит принципиально новых норм и регулирует исключительно порядок заполнения реквизитов при переводах в бюджетную систему РФ, включая налоги, сборы, штрафы, а также платежи на казначейские счета. Таким образом, обычные переводы между гражданами под действие данного документа не подпадают.

«Обновленный приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу денежных средств между физлицами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новая редакция приказа регламентирует правила перечисления средств для уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему, а также платежей за работы и услуги, предоставляемые автономными учреждениями. Эти изменения заменят действующие правила, установленные приказом Минфина от 12 ноября 2013 года №107н.

Ранее были названы способы снизить риски блокировки счета при переводах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
