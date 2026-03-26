Минфин разъяснил новые правила денежных переводов

В Минфине РФ заверили, что изменения в правилах перевода денежных средств, вступающие в силу с 1 апреля текущего года, не коснутся операций между физическими лицами. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обновленный приказ не вводит принципиально новых норм и регулирует исключительно порядок заполнения реквизитов при переводах в бюджетную систему РФ, включая налоги, сборы, штрафы, а также платежи на казначейские счета. Таким образом, обычные переводы между гражданами под действие данного документа не подпадают.

«Обновленный приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу денежных средств между физлицами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новая редакция приказа регламентирует правила перечисления средств для уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему, а также платежей за работы и услуги, предоставляемые автономными учреждениями. Эти изменения заменят действующие правила, установленные приказом Минфина от 12 ноября 2013 года №107н.

