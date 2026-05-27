СМИ назвали последствия выхода Армении из ЕАЭС

Армения может потерять до 40% своего товарооборота при выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишут авторы публикации, Ереван может остаться без торговых привилегий, которые имеет, находясь в союзе, — низкой тарифной ставки в 5% и права беспошлинного ввоза товаров в некоторых случаях.

К примеру за 2025 год экспорт продукции из Армении в ЕАЭС составил $3,2 млрд, а импорт — $5 млрд. Главным покупателем и продавцом стала Россия. Объем импорта и экспорта составил $2,9 млрд и $4,87 млрд соответственно.

Объем торговли Армении со странами ЕАЭС достигает $8,2 млрд, с остальным миром — $13,2 млрд. Таким образом, на ЕАЭС приходится почти 40% от всего товарооборота страны.

26 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил о невозможности одновременного членства Армении в Евросоюзе и в ЕАЭС.

По его словам, возможное вступление Армении в ЕС не может не вызывать озабоченность других стран ЕАЭС. Он отметил, что это связано с теми решениями руководства республики, которые обсуждались в этом контексте.

Ушаков добавил, что все эти вопросы будут обсуждаться лидерами стран-участниц ЕАЭС во время встречи.

Ранее Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана.

 
