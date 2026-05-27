Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Министр финансов объяснил подход к определению базовой цены на нефть

Силуанов заявил, что цена реализации российской нефти остается ниже мировой
Екатерина Штукина/РИА Новости

«Чистая» цена реализации российской нефти остается ниже мировых цен в нынешних условиях усиления геополитической напряженности. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос о том, есть ли у ведомства план Б на случай, если цена нефти вернется к $40, он отметил, что базовая цена на нефть, или цена отсечения, — параметр долгосрочной бюджетной политики. Если ее каждый год корректировать, то целеполагания бюджетного правила размываются.

Ведомство говорит об уровне базовой цены на нефть на долгосрочном горизонте — десять лет и более. Текущая конъюнктура не должна влиять на цели бюджетной политики, подчеркнул министр.

«... в условиях усиления геополитической напряженности и роста давления на логистическую инфраструктуру «чистая» цена реализации российской нефти остается ниже мировых цен», — сказал Силуанов.

По его мнению, в ближайшей перспективе вряд ли стоит закладываться на существенное улучшение ситуации и сокращение издержек.

На этой неделе стоимость нефти Brent впервые с 21 апреля упала ниже отметки $94 за баррель.

Ранее Путин заявил, что повышение налогов даст позитивный эффект.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!