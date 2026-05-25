Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $94

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $94 за баррель впервые с 21 апреля
Eli Hartman/Reuters

Стоимость нефти Brent впервые с 21 апреля упала ниже отметки $94 за баррель на лондонской бирже ICE.

По данным на 19:54 мск, августовские фьючерсы на нефть Brent снизились на 6,22% — до $93,98 за баррель, впервые с 21 апреля опустившись ниже отметки $94. Июльские фьючерсы на WTI подешевели на 6,37%, до $90,45.

Утром 25 мая цены на нефть заметно снижались на фоне возможного заключения мирной сделки между США и Ираном.

В конце апреля цена Brent впервые с 2022 года поднялась выше $126 за баррель. Нефтяной рынок закладывает в цену не только текущие перебои с поставками, но и риск более негативного сценария — затяжной блокады Ормузского пролива и ударов по инфраструктуре Ирана. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что при ухудшении ситуации Brent может уйти к $140–150 и выше, но при первых признаках деэскалации откат будет таким же резким, как и рост.

Ранее США и Иран договорились по Ормузскому проливу.

 
