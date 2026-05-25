В МИД Армении заявили, что в ограничениях на экспорт товаров в Россию нет ничего нового

Глава МИД Армении Мирзоян не увидел ничего нового в ограничениях на экспорт в РФ

Россия всегда ограничивала импорт из Армении ряда товаров в связи с несоответствием ряду стандартов. Об этом заявил глава МИД Республики Арарат Мирзоян, пишет «Интерфакс».

По его словам, этим вопросом часто спекулируют отдельные политические силы и СМИ, раздувая его до масштабов, не соответствующих проблеме.

«Но проблема есть. Она была всегда при поставках такого объема продукции в Россию», — сказал Мирзоян.

С 22 мая в РФ действуют ограничения на ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это решение РФ рабочей ситуацией. Он отметил, что подобные вопросы постоянно обсуждаются на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заседаниях его межправительственного совета. В том числе стороны обмениваются информацией, касающейся вопроса происхождения товаров.

Ранее глава МИД Армении заявил, что Ереван не намерен разрывать отношения с Москвой.