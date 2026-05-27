В России обсуждают ограничения на экспорт дизельного топлива и авиакеросина

«Интерфакс»: в РФ обсуждают ограничения на экспорт дизтоплива и авиакеросина

Российские власти изучают возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Уточняется, что 26 мая вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. Он отметил: приоритетной задачей остается надежное и бесперебойное обеспечение отечественного потребителя топливом в необходимых объемах.

Как уточнил один из источников, возможность введения ограничений на экспорт керосина рассматривается еще с прошлой недели.

Кроме того, по данным агентства, по итогам совещания нефтяным компаниям рекомендовали сдерживать экспорт нефтепродуктов.

«Решение о закрытии экспорта дизтоплива и керосина находится в высокой степени готовности, но срок введения запрета пока не определен», — говорится в материале.

Еще один источник добавил, что кабмин скоро намерен принять решение о запрете на экспорт керосина сроком до двух месяцев для производителей. При этом, по его словам, решение о приостановке поставок дизтоплива за рубеж маловероятно, поскольку его на рынке достаточно.

20 мая стало известно, что за первые три месяца 2026 года экспорт российской агропромышленной продукции (АПК) в Турцию вырос на 54% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг $1,1 млрд.

На первом месте оказалась пшеница, поставки которой на турецкий рынок увеличились в 4,3 раза, перевалив за $400 млн. За ней следует подсолнечное масло с результатом в $340 млн. Третье место досталось кукурузе. Ее Турция стала закупать в 6,5 раза больше, на сумму $88 млн.

Ранее объем экспорта нефти из России упал в сравнении с мартом.