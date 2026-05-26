Россиянам напомнили о доплате к пенсии при наличии иждивенцев

Россияне могут получить доплату к пенсии в размере до 9,5 тыс. рублей в месяц при наличии иждивенцев — например, несовершеннолетних детей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он уточнил, что страховая пенсия в настоящее время рассчитывается достаточно просто — это сумма двух слагаемых. Первое слагаемое представлено фиксированной выплатой, а второе — произведением числа набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов и стоимости одного, сказал экономист.

«В настоящее время стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля. Если, допустим, гражданин набрал 133 ИПК, то размер его страховой пенсии составит 30 433,77 рубля. Дополнительное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной одной трети размера фиксированной выплаты, устанавливаются лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи», — отметил Балынин.

По его словам, к таким детям относятся несовершеннолетние, а также молодые люди до 23 лет, если они учатся очно в школе, колледже, вузе или иностранной образовательной организации. Кроме того, право сохраняется за выпускниками школ до 1 сентября того года, в котором они завершили обучение. Если ребенок стал инвалидом до 18 лет, он относится к этой категории и после достижения совершеннолетия, уточнил эксперт.

«Соответственно, размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за каждого в 2026 году размер увеличивается на 3194,90 рубля. При этом учитывается не более трех иждивенцев, поэтому при двух иждивенцах доплата составит 6389,80 рубля, а при трех — 9584,70 рубля», — сказал экономист.

По его словам, если у гражданина из примера есть основания для получения данной доплаты, то его пенсия будет равна 33 628,67 рубля (при одном иждивенце), 36 823,57 рубля (при двух иждивенцах), 40 018,47 рублей (при трех иждивенцах).

Если гражданину назначена, например, увеличенная фиксированная выплата в связи с достижением 80-летнего возраста, то тогда выплачивается одновременно и она, и доплаты за наличие иждивенцев, подчеркнул Балынин. Сейчас при достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата удваивается (то есть выплачивается дополнительно еще 9584,69 рубля) и дополнительно в нее включается надбавка за уход в размере 1413,86 рубля. В таком случае с учетом всех увеличений и доплат страховая пенсия по старости у гражданина составит при одном иждивенце 44 627,22 рубля, при двух — 47 822,12 рубля, при трех — 51 017,02 рубля.

