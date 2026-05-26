Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Песков рассказал о новом формате защиты прав бизнеса под руководством главы РСПП

Песков: должность Шохина во главе АНО по защите прав бизнеса будет общественной
Нина Зотина/РИА «Новости»

Должность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина во главе автономной некоммерческой организации (АНО) уполномоченных по защите прав предпринимателей, создаваемой по его инициативе взамен института бизнес-омбудсмена, будет общественной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Институт уполномоченного останется. Единственное, что у него будет другой формат, другая форма. Это не будет государственный институт, институт госслужбы. Это не будет государственная должность. А это будет такая, ну, скорее, общественная должность», — пояснил представитель Кремля.

Так он прокомментировал итоги состоявшейся сегодня встречи Шохина с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой глава РСПП предложил реорганизовать институт уполномоченных по защите прав предпринимателей.

По словам Пескова, эта инициатива сводится к тому, чтобы «сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат».

«В этой связи будут вноситься необходимые изменения, изменения в соответствующий закон. Ну и уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции, свою должность президента РСПП», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Это нововведение он оценил как «важную для предпринимательского сообщества новость на сегодняшний день».

На сайте Кремля уточняется, что Шохин предложил главе государства создать «общественно-государственный институт» в статусе АНО вместо аппаратов уполномоченного по правам предпринимателей. Учредителями этой организации, по мысли автора изменений, должны стать РСПП, Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России».

Ранее стало известно, когда могут назначить нового бизнес-омбудсмена в России.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!