Песков рассказал о новом формате защиты прав бизнеса под руководством главы РСПП

Песков: должность Шохина во главе АНО по защите прав бизнеса будет общественной

Должность главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина во главе автономной некоммерческой организации (АНО) уполномоченных по защите прав предпринимателей, создаваемой по его инициативе взамен института бизнес-омбудсмена, будет общественной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Институт уполномоченного останется. Единственное, что у него будет другой формат, другая форма. Это не будет государственный институт, институт госслужбы. Это не будет государственная должность. А это будет такая, ну, скорее, общественная должность», — пояснил представитель Кремля.

Так он прокомментировал итоги состоявшейся сегодня встречи Шохина с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой глава РСПП предложил реорганизовать институт уполномоченных по защите прав предпринимателей.

По словам Пескова, эта инициатива сводится к тому, чтобы «сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат».

«В этой связи будут вноситься необходимые изменения, изменения в соответствующий закон. Ну и уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции, свою должность президента РСПП», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Это нововведение он оценил как «важную для предпринимательского сообщества новость на сегодняшний день».

На сайте Кремля уточняется, что Шохин предложил главе государства создать «общественно-государственный институт» в статусе АНО вместо аппаратов уполномоченного по правам предпринимателей. Учредителями этой организации, по мысли автора изменений, должны стать РСПП, Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России».

