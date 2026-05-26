Совет Федерации займется проблемой падения налогов от «Северстали»

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поручила разобраться с ситуацией вокруг налоговых отчислений «Северстали» и предложить пути решения проблемы. Об этом во «ВКонтакте» сообщил сенатор от от Вологодской области Роман Маслов.

Он отметил, что в 2025-2026 годах было замечено значительное снижение поступлений доходов от налога на прибыль градообразующих предприятий в бюджеты субъектов страны.

«Крупные компании, в том числе ПАО «Северсталь», идут по пути возврата налоговых переплат за последние годы, что существенно сказывается на выполнении социальных обязательств», — утверждает сенатор.

Маслов добавил, что в рамках «правительственного часа» также были высказаны предложения по переносу подачи заявлений по возврату налога на прибыль на 2028 год и уплате средств в областной бюджет согласно инвестиционному соглашению в минимальном размере для ПАО «Северсталь».

