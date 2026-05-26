Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Союзе потребителей оценили последствия запрета на армянские цветы и фрукты

Глава СПРФ Койтов: россияне не заметят отсутствия цветов и фруктов из Армении
Илья Питалев/РИА Новости

Временный запрет на ввоз из Армении цветов, овощей и фруктов особо не повлияет на российский рынок, покупатели ничего не заметят. Поставки в любом случае компенсируются из других направлений, никакого дефицита не будет, заявил председатель Союза потребителей РФ (СПРФ) Алексей Койтов Общественной Службе Новостей.

«Конечно, могут быть какие-то перебои незначительные, но надо понимать, что они не занимают существенной доли на этих рынках. Поэтому пропажа поставщиков – она здесь не так заметна», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что если где-то поставки приостанавливаются, то в любом случае они будут компенсироваться из других стран, поэтому пустовать рынок не будет. Койтов также напомнил, что у России есть опыт справляться с перебоями в поставках продукции – например, так было с закупками товаров в Европе. В этом плане система работает гибко и сможет быстро переориентироваться, убежден специалист.

В то же время эксперт отметил, что запрет на поставки цветов, овощей и фруктов из Армении введен лишь на время.

Напомним, 21 мая Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз цветочной продукции из Армении после роста числа выявлений карантинных объектов в поставках. Отмечалось, что ограничения будут действовать до завершения инспекции армянских тепличных хозяйств и анализа ее результатов. А на следующий день глава ведомства Сергей Данкверт сообщил о проблемах с поставками цветов, овощей и фруктов из Армении, уточнив, что сейчас ведется дополнительная проверка поставщиков, уточняются гарантии безопасности продукции.

По его словам, по завершении инспекций Россельхознадзор примет дальнейшие решения.

Ранее в России оценили потери Армении из-за запрета на ввоз цветов.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!