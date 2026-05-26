В Союзе потребителей оценили последствия запрета на армянские цветы и фрукты

Временный запрет на ввоз из Армении цветов, овощей и фруктов особо не повлияет на российский рынок, покупатели ничего не заметят. Поставки в любом случае компенсируются из других направлений, никакого дефицита не будет, заявил председатель Союза потребителей РФ (СПРФ) Алексей Койтов Общественной Службе Новостей.

«Конечно, могут быть какие-то перебои незначительные, но надо понимать, что они не занимают существенной доли на этих рынках. Поэтому пропажа поставщиков – она здесь не так заметна», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что если где-то поставки приостанавливаются, то в любом случае они будут компенсироваться из других стран, поэтому пустовать рынок не будет. Койтов также напомнил, что у России есть опыт справляться с перебоями в поставках продукции – например, так было с закупками товаров в Европе. В этом плане система работает гибко и сможет быстро переориентироваться, убежден специалист.

В то же время эксперт отметил, что запрет на поставки цветов, овощей и фруктов из Армении введен лишь на время.

Напомним, 21 мая Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз цветочной продукции из Армении после роста числа выявлений карантинных объектов в поставках. Отмечалось, что ограничения будут действовать до завершения инспекции армянских тепличных хозяйств и анализа ее результатов. А на следующий день глава ведомства Сергей Данкверт сообщил о проблемах с поставками цветов, овощей и фруктов из Армении, уточнив, что сейчас ведется дополнительная проверка поставщиков, уточняются гарантии безопасности продукции.

По его словам, по завершении инспекций Россельхознадзор примет дальнейшие решения.

