Россия в апреле стала покупать больше персиков у Китая

РИА: в апреле импорт китайских персиков в Россию вырос вдвое, до $3,25 млн

Поставки персиков из Китая в Россию в апреле 2026 года выросли вдвое в годовом выражении — до $3,25 млн. Такие цифры приводит РИА Новости.

По данным таможни КНР, в месячном выражении стоимость поставок выросла в 13 раз, а в годовом выражении — в 2,2 раза, а за первые четыре месяца текущего поставки подорожали в 1,9 раза год к году — до $3,5 млн.

Помимо этого, в апреле Россия импортировала черешни на $968,4 тыс., слив — на $744 тыс. (минус один процент) и абрикосов — на $60,3 тыс., китайских дынь на $796,7 тыс. и арбузов на $625,3 тыс.

В прошлом году, в период с января по ноябрь РФ нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных $78 млн.

Также с января по апрель 2026 года экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос вдвое (+97,3%) в денежном выражении, достигнув $3,7 млрд. В апреле было экспортировано легковых автомобилей на $1,05 млрд (-4,9% месяц к месяцу).

Поставки грузовиков из КНР за четыре месяца 2026 года показали рост на 64,6%, до $241,2 млн. За апрель ввоз составил почти $67 млн (-1,2% м/м).

