Россия вдвое увеличила импорт китайских машин

Экспорт китайских легковушек в Россию вырос вдвое за четыре месяца

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, с января по апрель 2026 года экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос вдвое (+97,3%) в денежном выражении, достигнув $3,7 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

В апреле было экспортировано легковых автомобилей на $1,05 млрд (-4,9% месяц к месяцу).

Поставки грузовиков из КНР за четыре месяца 2026 года показали рост на 64,6%, до $241,2 млн. За апрель ввоз составил почти $67 млн (-1,2% м/м).

По данным «Автостата», в апреле из Китая в Россию ввезли 24,6 тыс. новых легковых автомобилей, что составило 71,6% от всего месячного объема импорта новых иномарок. Для сравнения, в марте этот показатель равнялся 20 тыс. шт. Помимо этого, выросли и поставки подержанных машин из КНР: в апреле их насчитали 9,4 тыс. (примерно 22,7% от общего ввоза легковых автомобилей с пробегом), тогда как месяцем ранее — 6,4 тыс.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее «Автостат» перечислил топ-5 самых популярных автомобильных марок в России.