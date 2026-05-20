Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Россия вдвое увеличила импорт китайских машин

Экспорт китайских легковушек в Россию вырос вдвое за четыре месяца
Global Look Press

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, с января по апрель 2026 года экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос вдвое (+97,3%) в денежном выражении, достигнув $3,7 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

В апреле было экспортировано легковых автомобилей на $1,05 млрд (-4,9% месяц к месяцу).

Поставки грузовиков из КНР за четыре месяца 2026 года показали рост на 64,6%, до $241,2 млн. За апрель ввоз составил почти $67 млн (-1,2% м/м).

По данным «Автостата», в апреле из Китая в Россию ввезли 24,6 тыс. новых легковых автомобилей, что составило 71,6% от всего месячного объема импорта новых иномарок. Для сравнения, в марте этот показатель равнялся 20 тыс. шт. Помимо этого, выросли и поставки подержанных машин из КНР: в апреле их насчитали 9,4 тыс. (примерно 22,7% от общего ввоза легковых автомобилей с пробегом), тогда как месяцем ранее — 6,4 тыс.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее «Автостат» перечислил топ-5 самых популярных автомобильных марок в России.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!