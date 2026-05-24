В Германии потребовали вернуть российские энергоресурсы для спасения промышленности от краха

Недорогие энергоресурсы, в том числе российские, необходимы немецкой промышленности, чтобы спасти ее от краха. Такое заявление в соцсети X сделала лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Чтобы промышленность не исчезла, ей снова нужна доступная энергия — в том числе из России», — заявила она.

Политик потребовала снижения цен на энергоносители, «чтобы защитить промышленность от краха», а для этого потребуется уменьшить высокие налоги и сборы и закупать нефть и газ из самых дешевых источников, в частности из России.

Глава ССВ подчеркнула, что руководству страны нужно вернуться к разумной экономической и промышленной политике и не допускать, чтобы в ФРГ цены на энергию для промышленности были одними из самых высоких в мире.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. В России Германии предрекли «немедленный и необратимый экономический коллапс» без российского газа.

Ранее в Германии потребовали не дарить Украине ТЭЦ из системы «Северных потоков».

 
