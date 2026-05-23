В Германии потребовали не дарить Украине ТЭЦ из системы «Северных потоков»

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» выступила в бундестаге с требованием сохранить работавшую на российском газе теплоэлектростанцию в Лубмине и не передавать ее Украине. Об этом говорится в пресс-релизе АдГ, который цитирует РИА Новости.

Как отметил спикер фракции АдГ по экономической политике Лейф-Эрик Хольм, пока Германия страдает от роста цен на энергоносители и потери рабочих мест, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания собираются демонтировать полностью исправную ТЭЦ и подарить ее стране, которая предположительно взорвала «Северные потоки».

Политик подчеркнул, что альтернативное энергоснабжение за счет ветра и солнца не способно обеспечить надежную работу для такой индустриальной страны, как ФРГ. Он также напомнил, что правительство планирует строительство новых электростанций, для которых требуется дешевый газ.

После завершения конфликта на Украине он снова может пойти по «Северному потоку», а быстрый ввод в эксплуатацию уцелевшей нитки «Северного потока — 2» вернул бы конкурентоспособность немецкой промышленности.

Демонтаж станции в Лубмине — конечного пункта обоих трубопроводов — уничтожит стратегическую альтернативу для Германии на многие годы вперед, предупредил Хольм.

Решение демонтировать эту ТЭЦ и передать ее Украине приняла эксплуатирующая станцию компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH.

