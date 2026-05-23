СМИ раскрыли план Венгрии по замещению российского газа

Венгрия рассматривает возможность перехода на румынский газ в ближайшие несколько лет, чтобы заместить российский импорт. Об этом сообщает портал Index.

По данным издания, план предусматривает заключение долгосрочного контракта между странами в рамках крупнейшего в Евросоюзе проекта по добыче природного газа Neptun Deep. Добычу в Черном море планируется начать с 2027 года, что позволит частично закрыть потребности Венгрии, утверждает источник. Сообщается, что ожидаемый объем поставок на венгерский рынок составит около 1 млрд кубометров газа в год с возможностью дальнейшего наращивания. Проект разрабатывают нефтегазовые компании OMV Petrom и Romgaz.

«На Будапешт оказывает давление не только политическая ситуация, но и позиция Евросоюза», — пишет портал.

В соответствии с планом Европейской комиссии REPowerEU, разработанным в ответ на энергетический кризис для полного отказа от импорта российского ископаемого топлива до 2030 года, с октября 2027 года ЕС больше не будет разрешать закупку российских энергоносителей. Кроме того, недавно сформированное правительство Венгрии в своих выступлениях также говорило о необходимости диверсификации источников энергии. Однако, как утверждает портал, сегодня страна по-прежнему сильно зависит от Москвы: годовое потребление природного газа в Венгрии составляет около 9 млрд кубометров, примерно половина из которых поставляется Россией.

До этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью газете Rzeczpospolita, что после окончания конфликта на Украине все страны Евросоюза вернутся к закупкам российского газа, потому что он дешевле. По его словам, это было бы логично, так как такие правила диктуют факторы конкуренции и географии. Он не дал полной гарантии такого исхода, но выразил уверенность, что так и будет.

Ранее в МИД заявили, что ЕС не может запретить странам покупать российские нефть и газ.