Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

СМИ раскрыли план Венгрии по замещению российского газа

Index: ЕС подталкивает Венгрию к отказу от российского газа в пользу румынского
Shutterstock

Венгрия рассматривает возможность перехода на румынский газ в ближайшие несколько лет, чтобы заместить российский импорт. Об этом сообщает портал Index.

По данным издания, план предусматривает заключение долгосрочного контракта между странами в рамках крупнейшего в Евросоюзе проекта по добыче природного газа Neptun Deep. Добычу в Черном море планируется начать с 2027 года, что позволит частично закрыть потребности Венгрии, утверждает источник. Сообщается, что ожидаемый объем поставок на венгерский рынок составит около 1 млрд кубометров газа в год с возможностью дальнейшего наращивания. Проект разрабатывают нефтегазовые компании OMV Petrom и Romgaz.

«На Будапешт оказывает давление не только политическая ситуация, но и позиция Евросоюза», — пишет портал.

В соответствии с планом Европейской комиссии REPowerEU, разработанным в ответ на энергетический кризис для полного отказа от импорта российского ископаемого топлива до 2030 года, с октября 2027 года ЕС больше не будет разрешать закупку российских энергоносителей. Кроме того, недавно сформированное правительство Венгрии в своих выступлениях также говорило о необходимости диверсификации источников энергии. Однако, как утверждает портал, сегодня страна по-прежнему сильно зависит от Москвы: годовое потребление природного газа в Венгрии составляет около 9 млрд кубометров, примерно половина из которых поставляется Россией.

До этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью газете Rzeczpospolita, что после окончания конфликта на Украине все страны Евросоюза вернутся к закупкам российского газа, потому что он дешевле. По его словам, это было бы логично, так как такие правила диктуют факторы конкуренции и географии. Он не дал полной гарантии такого исхода, но выразил уверенность, что так и будет.

Ранее в МИД заявили, что ЕС не может запретить странам покупать российские нефть и газ.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!