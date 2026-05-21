Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД заявили, что ЕС не может запретить странам покупать российские нефть и газ

Биричевский: ЕС не может запретить странам покупать российские углеводороды
Reuters

Евросоюз не может запретить другим странам покупать российские углеводороды. Такое мнение высказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Европейский союз планирует полностью отказаться от импорта российского газа и нефти, но это не должно мешать России торговать с другими странами.

«Страна глобального Юга, мирового большинства, если она хочет покупать российские углеводороды, она это делает. Вы можете запретить странам ЕС покупать, а другим странам вы же не можете запретить», — сказал Биричевский.

Суверенные страны сами принимают решения, добавил дипломат.

В апреле ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России, направленный на ограничение доходов бюджета и ослабление военно-промышленного комплекса. Ограничения охватили энергетический, банковский и технологический секторы, а также коснулись криптовалютной отрасли и теневого флота.

В мае газета Politico сообщила, что в 21-м пакете Брюссель сделает теневой флот ключевой целью.

Ранее в Греции заявили, что Евросоюзу стоило бы иметь план Б на случай эскалации энергокризиса.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!