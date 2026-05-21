Евросоюз не может запретить другим странам покупать российские углеводороды. Такое мнение высказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Европейский союз планирует полностью отказаться от импорта российского газа и нефти, но это не должно мешать России торговать с другими странами.

«Страна глобального Юга, мирового большинства, если она хочет покупать российские углеводороды, она это делает. Вы можете запретить странам ЕС покупать, а другим странам вы же не можете запретить», — сказал Биричевский.

Суверенные страны сами принимают решения, добавил дипломат.

В апреле ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России, направленный на ограничение доходов бюджета и ослабление военно-промышленного комплекса. Ограничения охватили энергетический, банковский и технологический секторы, а также коснулись криптовалютной отрасли и теневого флота.

В мае газета Politico сообщила, что в 21-м пакете Брюссель сделает теневой флот ключевой целью.

Ранее в Греции заявили, что Евросоюзу стоило бы иметь план Б на случай эскалации энергокризиса.