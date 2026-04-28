В России приостановили продажу армянской минералки

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук»
Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды из Армении «Джермук». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем канале на платформе Max.

Ведомство ввело эту временную санитарную меру в целях предотвращения возможного вреда жизни и здоровью граждан России. Роспотребнадзор направил информацию в «Оператор-ЦРПТ» для приостановки возможности продажи минеральной воды «Джермук», ввезенной в страну.

По информации ведомства, в воде было обнаружено превышение гидрокарбонат-иона, хлоридов и сульфатов. Там пояснили, что введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции способно приводить к неэффективному лечению и ухудшению здоровья.

В январе Центр развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»), РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и Ozon подписали дорожную карту по усилению контроля за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Документ предусматривает поэтапный переход к профилактической модели контроля и направлен на предотвращение нарушений еще до появления товаров на витринах.

Ранее мужчина получил ожоги рта и желудка после употребления минералки.

 
