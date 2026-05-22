В России к концу мая ожидают доллар ниже 70 рублей

Рубль продолжает укреплять и к концу весны сохранит сильные позиции. В последние числа мая доллар может упасть ниже 70 рублей. Такой прогноз в беседе с RT озвучил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

На укрепление российской нацвалюты влияют несколько факторов, один из которых – это начало налогового периода. Экспортеры сейчас активно распродают валютную выручку для уплаты налогов, причем в этот раз эффект оказался сильнее, чем обычно на фоне высоких цен на нефть Urals в апреле и мае. По словам аналитика, это насыщает внутренний рынок валютой и поддерживает рубль.

Вместе с тем на ситуацию влияют фундаментальные макроэкономические условия – в частности, меньший объем закупок за рубежом, чем экспорт.

«Положительный платёжный баланс остаётся одним из главных факторов устойчивости рубля, — отметил Шнейдерман. — Кроме того, высокие процентные ставки внутри страны продолжают стимулировать интерес к рублевым инструментам и сдерживать спрос на валюту».

В целом базовый диапазон до конца мая он обозначил в районе 70-75 рублей за доллар. Евро при этом будет стоить 80-85 рублей, юань – 10,2-10,7 рубля.

Если внешний фон будет благоприятным, а продажа валютной выручки усилится, то доллар в моменте может упасть и ниже 70 рублей, заключил аналитик.

До этого директор Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля – это не случайный, а реальный тренд, связанный с последствиями действий США по эскалации конфликта в Иране. Опасаться этого процесса не нужно, так как крепкий рубль не только не навредит экономике, но и простимулирует её рост, а также выведет россиян из инфляционного шока, уверен он.

По мнению экономиста, если укреплению российской нацвалюты не помешают регуляторы – ЦБ и Минфин, то курс может вполне дойти до 50-60 рублей за доллар.

Ранее эксперт объяснил резкое обрушение доллара и озвучил прогноз на будущее.

 
