Война США и Израиля против Ирана
Экономист объяснил резкое обрушение доллара и озвучил прогноз на будущее

Экономист Ракша: действия Трампа ослабляют доллар и укрепляют рубль
Резкое обрушение доллара и укрепление рубля вызваны несколькими причинами, включая приостановку действия валютного права Минфином и конфликт в Иране, который привел к дефициту на нефтяном рынке. Об этом экономист Денис Ракша заявил Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится уже завтра, последствия его долго будут отражаться на нефтяном рынке, поэтому в обозримом будущем ждать полного восстановления ситуации не приходится.

«Соответственно вместо бюджетного правила на курс рубля стали действовать цены на нефть, которые всё время растут», – объяснил эксперт.

Таким образом, дефицит нефти и в целом политика президента США Дональда Трампа ослабляют доллар по отношению к рублю и прочим валютам, считает экономист. По его мнению, такая тенденция сохранится в ближайшее время надолго, так как даже после возвращения к проведению валютных операций на рубль будут влиять доходы от экспорта нефти по высокой стоимости – это будет способствовать укреплению российской нацвалюты.

Напомним, курс доллара на внебиржевом рынке 20 мая упал до 69 рублей — уровня, который ещё недавно выглядел маловероятным. Рубль укрепился на редком сочетании факторов — дорогой нефти, больших продаж валютной выручки экспортёрами, слабого импорта, высокой ключевой ставки и налогового периода. Экономисты и финансовые аналитики допустили краткий уход доллара ниже 67–69 рублей, но не ждут, что курс закрепится там надолго. Уже летом часть факторов может развернуться против рубля, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

