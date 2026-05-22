«Это возвращение позиций»: экономист предрек доллар по 50 рублей

Наблюдаемое в последнее время укрепление рубля – это не случайный, а реальный тренд, связанный с последствиями действий США по эскалации конфликта в Иране. Опасаться этого процесса не нужно, так как крепкий рубль не только не навредит экономике, но и простимулирует ее рост, а также выведет россиян из инфляционного шока, заявил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов Общественной Службе Новостей.

По мнению эксперта, если укреплению российской нацвалюты не помешают регуляторы – ЦБ и Минфин, то курс может вполне дойти до 50-60 рублей за доллар. Эта ситуация не так опасна, как неконтролируемо слабый рубль, который стал деструктивным явлением для экономики, убежден специалист.

«Именно под влиянием высокой инфляции, неверия в рубль и его обесценивания при сопутствующих пониженных мировых ценах на углеводороды, делались весьма негативные прогнозы на 26-й год», — считает экономист.

Он напомнил, что аналитики предлагали ослабить рубль до 100 за доллар, пояснив, что такая идея возникла из-за снижения валюты в аналогичных ситуациях в прошлом. Однако российская экономика не сможет сохранить статус четвертой в мире при постоянно обесценивающейся валюте – ей требуется крепкий и устойчивый рубль, заявил Колташов. По его мнению, сегодняшнее укрепление рубля – это, по сути, восстановление потерянных позиций, а конечной точкой этого процесса является 24,5 рубля за доллар.

«Рубль был очень сильно недооценен на протяжении многих лет. Поэтому укрепление рубля не надо воспринимать как какую-то опасность, – заверил экономист. – Экспортеры должны быть эффективными, они должны вкладывать деньги в переработку того, что они добывают. А конъюнктура для них сейчас благоприятная, рублевая выручка растет. Это – основы укрепления рубля».

По его мнению, крепкий рубль, помимо прочего, выведет население из шокового состояния на фоне инфляции, так как рост цен на продукты был во многом вызван слабой валютой, неспособной защищать экспортные отрасли. Стабильно укрепляющаяся нацвалюта скинет цены на импорт, снизит издержки поставщиков, производителей и, как следствие, позитивно отразится на ценах, заключил специалист.

Напомним, курс доллара на внебиржевом рынке 20 мая упал до 69 рублей — уровня, который ещё недавно выглядел маловероятным. Рубль укрепился на редком сочетании факторов — дорогой нефти, больших продаж валютной выручки экспортёрами, слабого импорта, высокой ключевой ставки и налогового периода. Экономисты и финансовые аналитики допустили краткий уход доллара ниже 67–69 рублей, но не ждут, что курс закрепится там надолго. Уже летом часть факторов может развернуться против рубля, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

