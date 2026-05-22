В России нашли способ сохранить работу банкоматов без интернета

Минцифры России вместе с операторами связи разработало механизмы, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам продолжать работу даже при отключении мобильного интернета. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время VIII Съезда Ассоциации банков России.

По ее словам, новые технические решения должны помочь снять значительную часть проблем, связанных с перебоями мобильного интернета.

Она также сообщила, что операторы связи уже вместе с банками тестируют новые механизмы работы. Заинтересованные банки смогут подключаться к этим альтернативным решениям совместно с операторами.

До этого Центробанк России зафиксировал нехарактерный всплеск спроса на наличные деньги в марте. Из документа ЦБ следует, что объем находящихся в обращении у россиян наличных по итогам марта увеличился на 300 млрд рублей, а в феврале — на 200 млрд рублей. Эти показатели заметно выше средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.

В Банке России связали такую динамику в том числе с перебоями в работе мобильного интернета, которые заставляют бизнес и население делать запасы наличных для осуществления платежей.

Ранее в России предложили разрешить бесплатно снимать до 10 тыс. рублей в банкоматах.