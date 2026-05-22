Эксперт рассказал, что влияет на выбор профессий молодежи в России

Эксперт Латышев: молодое поколение выбирает профессии под влиянием соцсетей
Молодежь все чаще отдает предпочтение IT и офисным профессиям, ориентируясь на тренды и социальные сети. Об этом газете «Известия» рассказал директор ГКУ Кадрового центра «Работа России» Оренбургской области» Сергей Латышев.

Опросы демонстрируют, что представителей молодого поколения привлекает искусство, финансы и экономика, в то время как биотехнологии и химическое производство остаются самыми непопулярными направлениями. По словам специалиста, на престиж профессий сильное влияние оказывают социальные сети и окружение подростков.

«Молодежь часто не знает структуру экономики своего города и региона, а также реальные требования работодателей», — подчеркнул эксперт.

Основатель и руководителя Союза практикующих профориентологов Ирина Демьяненко добавила, что традиционные анкеты и тесты в школе не способны объяснить ученику, почему именно ему подходит то или иное направление. Если выбор основан только на опроснике, подросток отвечает, опираясь на свой образ, сложенный под влиянием соцсетей, семьи, школы и общей моды на профессии.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина до этого говорила, что дефицит кадров в России сохранится во второй половине 2026 года. По ее словам, демографический спад ограничивает приток новых сотрудников, молодежь выходит на рынок труда в меньшем количестве и не всегда имеет нужные компетенции, а опытные специалисты начинают достигать пенсионного возраста.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне работают не по профессии за невысокую зарплату.

 
