В России ожидают сохранения дефицита кадров

Дефицит кадров в России сохранится во второй половине 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Демографический спад ограничивает приток новых работников, молодежь выходит на рынок труда в меньшем количестве и не всегда обладает нужными компетенциями, а опытные специалисты постепенно достигают пенсионного возраста. Сильнее всего нехватку сотрудников во второй половине 2026 года будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT. В агросекторе проблема связана с низкой престижностью профессий, оттоком молодежи и старением кадров. Это уже сдерживает развитие отрасли и может замедлить рост производства», — отметила Байгузина.

По ее словам, в промышленности и производстве дефицит квалифицированных рабочих и инженеров мешает внедрять новые технологии, автоматизировать процессы и расширять мощности. Из-за этого предприятия могут ограничивать выпуск продукции и откладывать инвестиции в развитие, считает экономист.

Она допустила, что в строительстве и ЖКХ пик нехватки специалистов может прийтись на 2027 год. Но уже во второй половине 2026 года кадровый дефицит будет тормозить инфраструктурные проекты, строительство жилья и модернизацию коммунальной сферы, предупредила эксперт. Она добавила, что в энергетике и транспорте нехватка работников ограничит модернизацию и расширение сетей, а также может влиять на стабильность работы предприятий.

В IT и цифровых технологиях, несмотря на рост интереса к профессиям в этой сфере, спрос на квалифицированных специалистов по-прежнему превышает предложение, посетовала Байгузина. Это будет сдерживать цифровую трансформацию бизнеса и внедрение новых решений, считает экономист.

Она сказала, что из-за конкуренции за работников компании продолжат повышать зарплату. Во второй половине 2026 года выплаты могут вырасти на 10–12%, особенно в IT, строительстве и ЖКХ, однако темпы роста будут ниже, чем в 2023–2024 годах, предположила Байгузина. Работодатели все чаще будут делать ставку не только на повышение оклада, но и на разовые выплаты, бонусы и нематериальные меры удержания сотрудников, подчеркнула эксперт.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о рекордном дефиците кадров в России.