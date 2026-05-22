ФНС объяснила порядок применения мер по ограничению распоряжения имуществом

В России налоговые органы могут ограничить право компании распоряжаться своим имуществом, но лишь в исключительных и крайне редких случаях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФНС.

В ведомстве уточнили, что применение обеспечительных мер может произвозится при наличии подтвержденных фактов угрозы вывода активов из-под взыскания либо при доказанном факте налогового правонарушения.

Случаи ограничения распоряжения имуществом со стороны налоговых органов составляют 0,027% от общего числа должников в стране (примерно один случай на 3,7 тысячи). Такие обеспечительные меры применяются строго по закону, в соответствии с федеральным законом № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 года. Как отмечается в сообщении, согласно Гражданскому кодексу РФ, понятие «имущество» включает в том числе объекты интеллектуальных прав, и никаких новых норм в отношении интеллектуальной собственности не вводилось.

21 мая газета «Известия» писала, что Федеральная налоговая служба (ФНС) ограничила возможность пользования имуществом компаний-должников. Обеспечительные меры коснулись не только денежных средств, но и нематериальных активов.

Как уточняет издание, инспекция опасается, что бизнес выведет имущество и потом взыскать долг будет сложно. Если существует риск утраты имущества и затруднение в последующем взыскании долга, подобные ограничения могут затронуть не только денежные средства, недвижимое имущество и транспортные средства, но и товарные знаки, патенты, программные продукты, базы данных, права на бренд и претензии к контрагентам.

Ранее в Минфине заявили, что не планируют повышать налоги для россиян.

 
