Налоговая стала массово замораживать активы бизнеса при проверках

Федеральная налоговая служба (ФНС) ограничила возможность пользования имуществом компаний-должников. Обеспечительные меры коснулись не только денежных средств, но и нематериальных активов, пишут «Известия».

Как уточняет издание, инспекция опасается, что бизнес выведет имущество и потом взыскать долг будет сложно. Если существует риск утраты имущества и затруднение в последующем взыскании долга, подобные ограничения могут затронуть не только денежные средства, недвижимое имущество и транспортные средства, но и товарные знаки, патенты, программные продукты, базы данных, права на бренд и претензии к контрагентам.

По словам члена Союза юристов-блогеров Евгении Сабитовой, подобный подход действует с 2026 года. Однако это не означает, что ФНС «заберет» бренд или софт, а лишь то, что компания-должник может лишиться возможности продать, заложить или переоформить такие активы без согласия инспекции, добавила эксперт.

Пресс-служба ФНС уточнила, что подобные обеспечительные меры базируются на данных системы комплексного управления и администрирования долгов, которая анализирует риск-профиль налогоплательщика и определяет возможные нарушения, которые впоследствии подтверждает инспектор.

В налоговой отметили, что они делают акцент на взыскании долгов до объявления компаний банкротами. По данным ФНС, благодаря внедрению единого налогового счета и автоматизированных процедур количество должников ощутимо сократилось.

Ранее в Минфине заявили, что не планируют повышать налоги для россиян.