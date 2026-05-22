Назван максимальный курс доллара в 2026 году

Максимальный курс доллара в 2026 году достигнет 90 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Базовый сценарий (консенсус топовых банков и брокеров) по доллару дает диапазон около 90 рублей на конец года, средний по второй половине года — в районе 85 рублей. Макроопрос ЦБ в марте давал средний курс по году в 84 рубля, и при текущих уровнях он подразумевает сильное ослабление к декабрю. Сценарий «доллар по 100 рублей и выше» — это сейчас из серии возможных, но все же негативных и маловероятных сценариев. Его закладывают буквально единицы из аналитиков крупных банков в опросах. Для него нужны три триггера одновременно: обвал нефти ниже $60, новый виток санкций на экспорт и ускоренное снижение ключевой ставки ЦБ ближе к 11%. Совпадение всех трех факторов пока маловероятно», — отметил Селезнев.

По данным Investing.com, 21 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 70 рублей. Накануне американская валюта обвалилась до 69 рублей. Почему это произошло, что будет с долларом дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в обменниках стало не хватать долларов из-за укрепления рубля.

 
