В обменниках стало не хватать долларов из-за укрепления рубля

В отдельных российских обменниках закончились доллары из-за того россияне бросились их покупать после падения курса до 69-70 рублей, заявила «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Часть населения действительно может начать покупать валюту, потому что психологически курс в 69-70 рублей воспринимается как «дешево». Но я не думаю, что это приведет к системному дефициту долларов в крупных городах. Возможны локальные ситуации: в отдельных обменниках может не хватать наличной валюты, может расширяться спред между покупкой и продажей, но это не означает, что «доллары закончились» в стране. Покупать доллары сейчас можно, но не всей суммой и не из эмоций», — отметила Кузнецова.

По ее словам, разумная стратегия — покупать частями, если у человека есть валютные цели: поездки, обучение детей за рубежом, расходы в валюте, диверсификация капитала. А вот заходить «на все деньги», потому что курс красивый, — рискованно. Рубль еще может краткосрочно укрепиться, и человек психологически окажется в просадке, подчеркнула Кузнецова. По ее словам, для инвестора важнее не угадать идеальное дно по доллару, а выстроить валютную структуру капитала.

Локальный дефицит долларов в российских обменниках возник из-за резкого спроса на валюту со стороны населения и санкционных ограничений на ввоз банкнот. Паниковать из-за этого не стоит, заявил «Газете.Ru» инвестор, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Население уже активно покупает валюту на фоне дешевого доллара. В обменниках возник временный локальный дефицит из-за скачка спроса и санкционных ограничений на ввоз банкнот, но паниковать не стоит. Оптимальная стратегия — диверсификация: рублевые депозиты сейчас дают 13–14% годовых, что делает их привлекательной альтернативой наличной валюте», — сказал Астафьев.

Курс доллара 20 мая опускался до 69 рублей.

