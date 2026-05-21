В Совфеде напомнили о повышении пенсий для 80-летних россиян

Фиксированная часть страховой пенсии по старости для 80-летних россиян увеличивается вдвое. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет дополнительно начисляется надбавка на уход. Эта выплата подлежит ежегодной индексации вместе с основной пенсией, заявил «Газете.Ru» сенатор РФ Игорь Мурог.

«Достижение 80-летнего возраста открывает для россиян право на существенное повышение уровня социальной поддержки. Перерасчет происходит без подачи заявлений — с первого числа месяца, следующего за месяцем юбилея. С прошлого года система компенсации ухода претерпела значительные изменения. Ранее ухаживающему лицу выплачивалась отдельная компенсация. Сейчас же эта выплата оформляется как часть пенсии самого пенсионера. Таким образом, средства поступают на его счет, и он может по собственному усмотрению передавать их лицу, осуществляющему уход», — отметил Мурог.

По его словам, такой подход позволяет учитывать реальные потребности пожилого человека и гибко распоряжаться средствами: уход может осуществлять широкий круг лиц — родственники, соседи, друзья, а также подростки с 14 лет при наличии письменного согласия законных представителей. Главное условие — ухаживающий должен быть трудоспособным, но не работать и не получать пенсию или пособие по безработице, предупредил сенатор.

По его словам, несмотря на автоматизацию многих процессов, сейчас есть ряд обстоятельств, при которых выплаты могут быть прекращены. В частности, надбавка на уход аннулируется, если ухаживающий официально трудоустраивается, начинает получать пенсию или оформляет пособие по безработице, сказал сенатор. Также выплаты прекращаются при помещении пенсионера в стационарное учреждение социального обслуживания, его ухода из жизни или признании безвестно отсутствующим, добавил Мурог. По его словам, важно, что любые изменения в жизненной ситуации должны быть переданы в территориальный орган Социального фонда в течение пяти дней. Семьям рекомендуется внимательно отслеживать изменения в статусе как самого пенсионера, так и ухаживающего, заключил сенатор.

