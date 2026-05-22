Стало известно, кто из россиян формирует долгосрочные сбережения

На женщин пришлось 85% новых участников программы долгосрочных сбережений по итогам 2025 года против 68% годом ранее. Об этом говорится в мониторинге Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

Всего к концу 2025 года в ПДС было заключено более 10 млн договоров, а объем привлеченных средств превысил 560 млрд рублей. Только за 2025 год в программу пришли 6,7 млн человек.

По данным НАПФ, женщины по итогам года составили более 6,1 млн участников программы. При этом основную аудиторию ПДС по-прежнему формируют россияне старше 45 лет — на них приходится более 7,2 млн участников и основной объем взносов в программу.

Участники рынка связывают рост интереса к ПДС со стороны женщин с повышенным вниманием к семейным финансам, долгосрочным накоплениям и дополнительным источникам дохода в будущем. Одновременно фонды считают перспективным дальнейшее развитие семейных форматов программы. Так, 55% НПФ поддерживают возможность использования материнского капитала в ПДС, а 52% участников рынка выступают за специальные семейные условия и развитие «детского» ПДС. Среди других факторов роста спроса фонды называют расширение налоговых стимулов, а также упрощение способов подключения к программе — в том числе через «Госуслуги», МФЦ и цифровые платформы.

«Мы видим, что ПДС постепенно перестает восприниматься как исключительно «пенсионный» продукт. Для многих семей это уже инструмент долгосрочного финансового планирования. Особенно заметен рост вовлеченности женщин — именно они сегодня чаще принимают решения о долгосрочных накоплениях, формировании финансовой подушки и будущих семейных сбережениях. Следующим этапом развития программы могут стать семейные и детские форматы ПДС, включая возможное использование материнского капитала», — сказал председатель комитета НАПФ по пенсионным и сберегательным продуктам Иван Волков.

