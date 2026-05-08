Стало известно, сколько россиян участвуют в программе долгосрочных сбережений

Более четверти (26%) опрошенных россиян уже участвуют в программе долгосрочных сбережений. 39% не заинтересованы в ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

33% респондентов понимают, зачем переводить пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и как работает программа долгосрочных сбережений, еще 37% имеют общее представление без глубокого понимания, а 30% признались, что не разбираются в этом вопросе. 26% уже участвуют или планируют подключиться в ближайшее время, 35% рассматривают такую возможность, но пока не приняли решение, 39% не заинтересованы в участии. Среди причин отказа 36% указали отсутствие свободных средств, 28% — недостаток информации, 36% считают, что пенсия должна быть в руках государства.

По итогам опроса также выяснилось как относятся к НПФ в разных возрастных группах. В группе 18–25 лет 54% не интересуются темой пенсионных накоплений, 26% слышали о НПФ, но не рассматривают их, и 20% проявляют интерес. В возрасте 25–40 лет уровень доверия максимальный: 49% положительно оценивают НПФ, 29% занимают нейтральную позицию и 22% относятся скептически. Среди респондентов 40–55 лет мнения разделились почти поровну: 33% доверяют НПФ, 34% не доверяют и 33% затруднились с оценкой. В группе 55–65 лет, еще не вышедших на пенсию, 46% уже используют или планируют использовать ПДС для увеличения будущих выплат, 25% относятся к инструменту с осторожностью, а 29% не рассматривают его.

Ожидания от участия в НПФ также распределились неоднозначно. 37% рассчитывают на заметное увеличение пенсии за счет накоплений, 38% ожидают, что программа поможет хотя бы частично компенсировать инфляцию, а 25% не ждут значительного увеличения пенсии. При этом 45% опрошенных считают ключевым стимулом государственное софинансирование, 30% отмечают налоговые льготы, а 25% — инвестиционную доходность.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян.

