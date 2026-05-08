В США суд признал незаконной 10-процентную пошлину Трампа

Федеральный торговый суд США признал незаконной продвигаемую главой государства пошлину в 10% на иностранный импорт. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, коллективный иск в суд направили малые предприятия и 20 американских штатов. Инстанция частично встала на их сторону, запретив взимать пошлины со штата Вашингтон и двух компаний-истцов. Универсальный запрет введен не был. В суде такое решение объяснили тем, что остальные штаты не являются прямыми импортерами.

Комментируя ситуацию, президент Дональд Трамп назвал судей «радикально левыми». В то же время он отметил, что решение Федерального торгового суда США его не удивило.

«Мы всегда поступаем по-разному. Получаем одно решение и поступает по-другому», — заявил американский лидер.

В свою очередь, глава коалиции малого бизнеса Дэн Энтони счел позитивным решение инстанции. Однако вместе с тем он выразил сожаление из-за того, что суд не запретил взимание пошлин на время обжалования постановления.

Пошлина в размере 10% на иностранный импорт была введена Трампом в феврале текущего года. Глава государства принял решение на основании ст. 122 Закона о торговле 1974 года, которая позволяет президентам США вводить пошлины до 15% сроком на 150 дней в случае «фундаментальных проблем с международными платежами». Данный шаг стал «планом Б» после того, как Верховный суд Соединенных Штатов отменил действие большинства других пошлин, введенных администрацией Трампа.

Ранее американский лидер объявил о повышении пошлины на автомобили из Европы.