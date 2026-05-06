Переговоры ЕС и США о торговых пошлинах на автомобили провалились

Politico: ЕС и США не смогли договориться об импортных пошлинах на автомобили

Длившиеся более часа парижские переговоры еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича с его американским коллегой Джеймисоном Гриром о пошлинах США на автомобили из ЕС провалились. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на дипломатические источники.

Они рассказали, что Шефчович призывал к «быстрому возврату» к ранее согласованным условиям, но Грир отказался снять с повестки угрозу президента США — ввести 25-процентные пошлины на импорт европейских автомобилей.

При этом Евросоюз не теряет надежду переломить ситуацию в свою пользу сегодня вечером — на поздних переговорах, которые состоятся около 19:00 в Брюсселе: там представители Европарламента, Еврокомиссии и стран ЕС попытаются согласовать позиции по сделке с США.

«Скорейший способ обезвредить Трампа — это заключить сделку», — заявил Politico один из европейских дипломатов.

Против «быстрого» соглашения выступают левые фракции Европарламента, которые расценивают заявления американского лидера как признак его ненадежности в качестве торгового партнера.

Ранее в Евросоюзе заявили о готовности ответить на американские пошлины.