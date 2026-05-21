В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом на фоне полевых работ

В России нет дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ. Об этом рассказали в Минэнерго, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечению потребностей агропромышленного комплекса в период проведения посевной кампании уделяется особое внимание.

«Поставки моторного топлива сельскохозяйственным производителям осуществляются в штатном режиме, заявки регионов удовлетворяются в полном объеме. Дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ не наблюдается», — уточнили в министерстве.

Кроме того, Минэнерго ежедневно взаимодействует с регионами и участниками рынка, обеспечивая мониторинг производства, логистики и поставок топлива.

До этого автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий рассказал «Газете.Ru», что россиянам, которые хотят сэкономить на бензине летом, стоит начать с поиска ближайших дешевых заправок на агрегаторах цен. Самое дорогое горючее обычно продается на оживленных шоссе с большим трафиком, причем стоимость может значительно отличаться между станциями одной сети.

Ранее продажи одного вида бензина в России стали убыточными.

 
