Продажи одного вида бензина в России стали убыточными

«Известия»: продажи бензина АИ-92 в России стали убыточными
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские автозаправочные станции несут убытки при продаже бензина АИ-92. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «ОМТ Консалт».

В публикации отмечается, что реализация одного литра АИ-92 обходится заправкам в минус 84 копейки. Литр АИ-95 приносит около 47 копеек прибыли, а дизельное топливо — 3,68 рубля.

Специалисты изучили показатели розничных сетей: маржинальность бизнеса, операционные расходы и рентабельность продаж. Средняя маржинальность АИ-92 составляет 7,5 рубля за литр, АИ-95 — 8,9 рубля, дизель — 12,1 рубля. При расчете чистой рентабельности вычитывают операционные затраты на заправках, которые в среднем по России составляют 8,4 рубля на литр.

Аналитики отмечают, что наблюдается достаточно низкий уровень рентабельности на АИ-95, отрицательный на АИ-92 и достаточный на дизельное топливо.

12 мая сообщалось, что на российском топливном рынке зафиксирован дефицит предложения бензина марки АИ-95.

Ранее кабмин утвердил соглашения с нефтяниками по поставкам и ценам на топливо.

 
