ФАС напомнила нефтяникам о недопущении необоснованного роста цен на бензин

ФАС призвала нефтекомпании не допускать необоснованного роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала нефтяным компаниям соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС России напомнила компаниям о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, необоснованное повышение цен на товары компаниями, которые занимают доминирующее положение, — нарушение антимонопольного законодательства.

В ФАС уточнили, что сейчас рассматриваются 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов из-за нарушения Закона о защите конкуренции.

Кроме того, в пресс-службе добавили: компаниям рекомендовано проинформировать своих дистрибьюторов о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования при установлении цен.

До этого автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий рассказал «Газете.Ru», что россиянам, которые хотят сэкономить на бензине летом, стоит начать с поиска ближайших дешевых заправок на агрегаторах цен. Самое дорогое горючее обычно продается на оживленных шоссе с большим трафиком, причем стоимость может значительно отличаться между станциями одной сети.

