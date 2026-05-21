ФАС напомнила нефтяникам о недопущении необоснованного роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала нефтяным компаниям соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС России напомнила компаниям о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо, в том числе путем неприменения в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, необоснованное повышение цен на товары компаниями, которые занимают доминирующее положение, — нарушение антимонопольного законодательства.

В ФАС уточнили, что сейчас рассматриваются 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов из-за нарушения Закона о защите конкуренции.

Кроме того, в пресс-службе добавили: компаниям рекомендовано проинформировать своих дистрибьюторов о необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования при установлении цен.

До этого автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий рассказал «Газете.Ru», что россиянам, которые хотят сэкономить на бензине летом, стоит начать с поиска ближайших дешевых заправок на агрегаторах цен. Самое дорогое горючее обычно продается на оживленных шоссе с большим трафиком, причем стоимость может значительно отличаться между станциями одной сети.

Ранее продажи одного вида бензина в России стали убыточными.

 
