Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Экономист оценил запрет РФ на ввоз цветов из Армени

Экономист Лизан: РФ имеет возможность оказать экономическое давление на Армению
Sergey Bezgodov/Shutterstock/FOTODOM

Экономист Иван Лизан в интервью газете «Взгляд» прокомментировал запрет на ввоз в Россию цветов из Армении. По мнению эксперта, Москва имеет возможность оказывать дальнейшее экономическое давление на Ереван, например, отменив льготы на газ, муку, зерно, удобрения и топливо.

Однако, как считает аналитик, действующее руководство Армении может использовать ситуацию в своих интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем.

«Это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. <...> [Премьер-министр Армении Никол] Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», — сказал Лизан.

Накануне Россельхознадзор объявил о введении временного запрета на ввоз цветов из Армении после роста числа выявлений карантинных объектов в поставках. В ведомстве заявили, что ограничения будут действовать до завершения инспекции армянских тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Российская сторона утверждает, что ранее направленные Ереваном гарантии безопасности продукции не привели к снижению числа нарушений. Участники рынка допускают временное влияние ограничений на поставки отдельных категорий цветов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах».

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!