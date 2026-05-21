Экономист оценил запрет РФ на ввоз цветов из Армени

Экономист Иван Лизан в интервью газете «Взгляд» прокомментировал запрет на ввоз в Россию цветов из Армении. По мнению эксперта, Москва имеет возможность оказывать дальнейшее экономическое давление на Ереван, например, отменив льготы на газ, муку, зерно, удобрения и топливо.

Однако, как считает аналитик, действующее руководство Армении может использовать ситуацию в своих интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем.

«Это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. <...> [Премьер-министр Армении Никол] Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», — сказал Лизан.

Накануне Россельхознадзор объявил о введении временного запрета на ввоз цветов из Армении после роста числа выявлений карантинных объектов в поставках. В ведомстве заявили, что ограничения будут действовать до завершения инспекции армянских тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Российская сторона утверждает, что ранее направленные Ереваном гарантии безопасности продукции не привели к снижению числа нарушений. Участники рынка допускают временное влияние ограничений на поставки отдельных категорий цветов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах».