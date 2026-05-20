Стало известно, когда доллар упадет до 65 рублей

Доллар в ближайшие недели может опуститься до 65 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Мы вполне допускаем, что курс доллара может упасть ниже 69 рублей в ближайшее время. Мы допускаем, что курс доллара к рублю в ближайшие недели может опуститься в диапазон 65 рублей. Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления рубля», — отметил Васильев.

При этом аналитик не ждет сильного падения доллара надолго. По его прогнозу, летом рубль останется крепким, а доллар будет торговаться в диапазоне 70–76 рублей. Риски при этом смещены в сторону еще более крепкого рубля и движения доллара к 65–70 рублям, подчеркнул Васильев.

К концу года Совкомбанк ждет умеренного ослабления рубля. По прогнозу Васильева, доллар может подняться до 78–80 рублей. Это возможно, если конфликт на Ближнем Востоке завершится летом, нефть подешевеет к осени, а спрос на валюту для импорта во втором полугодии вырастет, пояснил аналитик.

