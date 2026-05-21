Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Глава АКОРТ считает количество ПВЗ в Москве чрезмерным

АКОРТ: количество ПВЗ в Москве превысило совокупное число магазинов и банков
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Москве на душу населения превысило совокупное число продуктовых магазинов, банков и аптек. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА Новости.

Богданов рассказал, что в 2025 году число ПВЗ выросло почти на 45%, на этом фоне снижается трафик в торговых центрах, в магазинах товаров для дома, одежды, обуви и других.

Он отметил, что рост торгового оборота в прошлом году замедлился почти втрое по сравнению с 2024 годом, и пока тенденция к снижению спроса сохраняется. Это в значительной мере обусловлено ростом сберегательных настроений и сокращением жилищного и потребительского кредитования. По мере смягчения кредитно-денежной политики можно ожидать оживления потребительской активности, считает глава АКОРТ.

По его мнению, главной проблемой сейчас для ритейла является дисбаланс в регулировании цифровых платформ и других видов торговли, который «вызвал конкурентный перекос на рынке».

Концепция новой модели торговли, предложенная Минпромторгом, по его словам, направлена на выравнивание условий работы для всех торговых форматов.

В апреле сообщалось, что новый закон о платформенной экономике, который вступит в силу с октября нынешнего года, приведет к увеличению цен на товары в маркетплейсах. В соответствии с новыми правилами площадки, в частности, обязаны будут заключать с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов электронные договоры и осуществлять их проверку через госреестры.

Ранее российский книжный союз призвал магазины бороться с маркетплейсами.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!