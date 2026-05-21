Экономист объяснила, кому полагаются выплаты по советским сберкнижкам

Россияне, имевшие на 20 июня 1991 года вклады в Сбербанке СССР, и их наследники могут получить выплаты по программе государственной компенсации, заявила «Прайму» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20.06.1991, умноженного на коэффициент (в зависимости от срока хранения вклада) и на кратность», — сообщила эксперт.

Она добавила, что из полученного результата нужно будет отнять уже выплаченные компенсации.

По словам экономиста, размер выплат зависит от возраста: родившиеся до 1945 года получают трехкратную сумму остатка вклада, а родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники получат на выплату только при условии, что владелец вклада до конца жизни был гражданином РФ. Если же вклад закрылся в 1996–2026, коэффициент будет 1.

«Важные нюансы: компенсация не выплачивается по вкладам, закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года, а также повторно, если выплата уже была получена ранее», — отметило агентство.

Финогенова сообщила. что для получения компенсации нужно обратиться в офис Сбера с паспортом, сберкнижкой и документами о праве на наследство.

Прошлой осенью стало известно, что в ближайшие три года в России планируют направить почти 5 млрд руб. на выплату гражданам компенсаций по советским вкладам.

Ранее в Госдуме предложили платить россиянам до 100 тыс. рублей за долгий брак.

 
