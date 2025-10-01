Россиянам объяснили, как получить компенсацию по советским вкладам

В ближайшие три года в России планируют направить почти 5 млрд рублей на выплату гражданам компенсаций по советским вкладам. Чтобы получить деньги, необходимо предоставить паспорт и сберкнижку, а также написать заявление в офисе банка, объяснили эксперты 360.ru.

Отвечать за выплаты будет ПАО «Сбербанк», а получить их смогут те, кто имел на счетах деньги по состоянию на 20 июня 1991 года – это последний день существования Сберегательного банка СССР. В этом году компенсации положены вкладчикам до 1991 года рождения включительно, а также их наследникам и наследникам тех, кто оплатил ритуальные услуги после смерти вкладчика.

Размер выплаты будет определяться в зависимости от ряда факторов, включая возраст вкладчика – так, например, гражданам старше 80 лет положена компенсация с коэффициентом 3, а тем, кто родился в период с 1945 года по 1991 год – с коэффициентом 2.

Точную сумму можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте Сбербанка или самостоятельно, ориентируясь на базовую сумму на момент заморозки средств. Ее следует умножить на два коэффициента: первый – в зависимости от даты рождения, и второй – в зависимости от даты закрытия вклада. Например, для вкладов, закрытых в 1992 году, будет коэффициент 0,6 и далее вплоть до коэффициента 1 по вкладам, закрытым в 1996-2025 годах.

Напомним, о том, что правительство планирует выделить около 5 млрд рублей на компенсации по советским вкладам, стало известно из материалов к проекту бюджета РФ. Из документов следует, что в 2026 году на выплаты будет выделено около 1,662 млрд рублей, в 2027-м – порядка 1,6 млрд, а в 2028-м – около 1,56 млрд. Средства направят на погашение внутреннего государственного долга России.

