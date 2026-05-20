«Газпром» может не выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Газпрома»рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что совет директоров «Газпрома» предварительно утвердил годовой отчет за прошлый год и годовую бухгалтерскую отчетность.

Годовое собрание акционеров компании в дистанционном формате должно состояться 26 июня.

В июне 2025 года сообщалось, что акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании решили не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2024 год.

«Газпром» по итогам 2024 года получил чистую прибыль МСФО, приходящуюся на акционеров компании, в 1,219 трлн руб. против 629 млрд руб. убытка годом ранее. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 трлн руб., что в два раза выше показателя за 2023 год.

За первое полугодие 2022 года акционеры получили по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022-й и за весь 2023 год дивиденды не выплачивались.

