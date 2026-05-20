«Газпром» может не выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Газпрома»рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.
В публикации отмечается, что совет директоров «Газпрома» предварительно утвердил годовой отчет за прошлый год и годовую бухгалтерскую отчетность.
Годовое собрание акционеров компании в дистанционном формате должно состояться 26 июня.
В июне 2025 года сообщалось, что акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании решили не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2024 год.
«Газпром» по итогам 2024 года получил чистую прибыль МСФО, приходящуюся на акционеров компании, в 1,219 трлн руб. против 629 млрд руб. убытка годом ранее. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 трлн руб., что в два раза выше показателя за 2023 год.
Незадолго до этого с рекомендацией о невыплате дивидендов выступили в совете директоров «Газпрома».
За первое полугодие 2022 года акционеры получили по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022-й и за весь 2023 год дивиденды не выплачивались.
