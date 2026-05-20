Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

«Газпром» может не выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Reuters

Совет директоров «Газпрома»рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что совет директоров «Газпрома» предварительно утвердил годовой отчет за прошлый год и годовую бухгалтерскую отчетность.

Годовое собрание акционеров компании в дистанционном формате должно состояться 26 июня.

В июне 2025 года сообщалось, что акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании решили не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2024 год.

«Газпром» по итогам 2024 года получил чистую прибыль МСФО, приходящуюся на акционеров компании, в 1,219 трлн руб. против 629 млрд руб. убытка годом ранее. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 трлн руб., что в два раза выше показателя за 2023 год.

Незадолго до этого с рекомендацией о невыплате дивидендов выступили в совете директоров «Газпрома».

За первое полугодие 2022 года акционеры получили по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022-й и за весь 2023 год дивиденды не выплачивались.

Ранее «Газпром нефть» анонсировала создание единого цифрового двойника энергетики России.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!