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«Газпром» не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры «Газпрома» утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год
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Depositphotos

Акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании решили не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром» по итогам 2024 года получил чистую прибыль МСФО, приходящуюся на акционеров компании, в 1,219 трлн руб. против 629 млрд руб. убытка годом ранее. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи, составила 1,433 трлн руб., что в два раза выше показателя за 2023 год.

Незадолго до этого с рекомендацией о невыплате дивидендов выступили в совете директоров «Газпрома».

За первое полугодие 2022 года акционеры получили по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022-й и за весь 2023 год дивиденды не выплачивались.

До этого стало известно, что «Газпром» установил новый рекорд поставок газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения (ЕСГ) для апреля — 30,5 млрд кубометров газа. Отмечается, что такой объем поставок характерен для октября, с которого начинается осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, что стоимость акций «Газпрома» упала после решения о дивидендах.

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