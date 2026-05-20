Финляндии грозит реальная перспектива обнищания населения из-за помощи, оказываемой Киеву. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Юлия Жданова на очередном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.

«По словам финских экспертов, маячит реальная перспектива износа инфраструктуры, обнищания значительной части жителей страны и роста социального неравенства», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что финские власти выделяют деньги из бюджета страны на производство взрывчатых веществ, создание военной техники и производство беспилотников для Киева в ущерб здравоохранению, социальному обеспечению и другим нуждам собственных граждан.

До этого в Финляндии признали, что Хельсинки больше не в состоянии помогать Украине.

Ранее финский политик Мема призвал Зеленского провести встречу с Путиным и отказаться от Донбасса.